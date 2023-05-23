2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu!

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off müsabakalarının programı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:28
Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı.

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'ta mücadele edecek. Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan takım, yarı finale yükselecek.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

20.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

27 Mayıs Cumartesi:

18.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)


Basketbol Süper Ligi play-off Türk Telekom anadolu efes galatasaray nef fenerbahçe beko

İlgili Haberler

Galatasaray Nef'ten deplasmanda 25 sayılık fark!

Galatasaray Nef'ten deplasmanda 25 sayılık fark!
Son Dakika: Galatasaray Nef'te Zvezdan Mitrovic dönemi

Son Dakika: Galatasaray Nef'te Zvezdan Mitrovic dönemi
Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

En Çok Okunan Haberler