Milli basketbolcu Sertaç Şanlı Barcelona'dan Süper Lig'e geri dönüyor!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, İspanyol kulüp Barcelona ile sözleşmesi biten milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile anlaştı.
Fenerbahçe Beko, 2 yıldır forma giydiği Barcelona ile sözleşmesi biten Sertaç Şanlı’yı transfer etti.
Sertaç Şanlı
SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU
Pota altını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki milli basketbolcuyla her konuda anlaştı, 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Tecrübeli pivot geçen sezon 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Sertaç, geçmişte Anadolu Efes, Galatasaray, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta da oynadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif