Milli basketbolcu Sertaç Şanlı Barcelona'dan Süper Lig'e geri dönüyor!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, İspanyol kulüp Barcelona ile sözleşmesi biten milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:06
Milli basketbolcu Sertaç Şanlı Barcelona'dan Süper Lig'e geri dönüyor!
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Fenerbahçe Beko, 2 yıldır forma giydiği Barcelona ile sözleşmesi biten Sertaç Şanlı’yı transfer etti.

Sertaç Şanlı

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Pota altını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki milli basketbolcuyla her konuda anlaştı, 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Tecrübeli pivot geçen sezon 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Sertaç, geçmişte Anadolu Efes, Galatasaray, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta da oynadı.


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