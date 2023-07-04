Milli basketbolcu Sertaç Şanlı Barcelona'dan Süper Lig'e geri dönüyor!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:06

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:06

Fenerbahçe Beko, 2 yıldır forma giydiği Barcelona ile sözleşmesi biten Sertaç Şanlı’yı transfer etti.

Sertaç Şanlı

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Pota altını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki milli basketbolcuyla her konuda anlaştı, 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Tecrübeli pivot geçen sezon 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Sertaç, geçmişte Anadolu Efes, Galatasaray, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta da oynadı.