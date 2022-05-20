Milli basketbolcu Sertaç Şanlı: 'Gönlüm Anadolu Efes'ten yana'

20 Mayıs 2022 Cuma, 19:24

Basketbol THY EuroLeague Final Four'da Real Madrid'e 86-83 mağlup olarak finale kalamayan Barcelona'da milli oyuncu Sertaç Şanlı, eski takımı Anadolu Efes'e şampiyonluk maçında başarı diledi.

Stark Arena'da gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki pivot, finalde Real Madrid ile karşılaşacak Anadolu Efes ile ilgili, "Gönlüm arkadaşlarımdan yana. İnşallah iyi oynarlar. Bütün kalbimle en iyisini diliyorum. İnşallah eve kupayla dönerler" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile yaptıkları yarı final müsabakasını da değerlendiren Sertaç Şanlı, "Her açıdan yoğun bir maçı kaybettik. Konuşmak zor. Tek bir şeyi kötü yaptığımızı söyleyemem. Maça iyi başladık ama bazı bölümlerde ufak detayları yapamadık. Nasıl anlatabilirim, bilmiyorum. Çok zor. Ufak detaylar sonucu belirledi. Bunlarda Real Madrid daha iyi olan taraftı. Sonuçta onlar kazandı" diye konuştu.