Milli bilardocu Barış Cin, Bilardo Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:14

Güncelleme: 23.09.2023 - 09:14

Başkentte devam eden Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli bilardocu Barış Cin, yarı finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barış Cin, organizasyonun çeyrek final müsabakasında Avrupa milli takımlar şampiyonluğunu kazandığı partneri milli sporcu Hacı Arap Yaman ile karşılaştı.

Müsabakayı 177-198 skorla kazanan Barış Cin, yarı finale çıktı.