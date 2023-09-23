Milli bilardocu Barış Cin, Bilardo Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Milli bilardocu Barış Cin, Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:14
Milli bilardocu Barış Cin, Bilardo Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde
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Başkentte devam eden Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli bilardocu Barış Cin, yarı finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barış Cin, organizasyonun çeyrek final müsabakasında Avrupa milli takımlar şampiyonluğunu kazandığı partneri milli sporcu Hacı Arap Yaman ile karşılaştı.

Müsabakayı 177-198 skorla kazanan Barış Cin, yarı finale çıktı.


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Türkiye Bilardo Federasyonu bilardo Barış Cin

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