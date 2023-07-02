Milli sporcu Uğurcan Özer İspanya'da bronz madalya kazandı!

Milli triatlon sporcusu Uğurcan Özer, İspanya'da düzenlenen 2023 World Triathlon Para Cup A Coruna'da bronz madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 11:45
Milli sporcu Uğurcan Özer İspanya'da bronz madalya kazandı!
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Milli sporcu Uğurcan Özer, İspanya'da düzenlenen "2023 World Triathlon Para Cup A Coruna"da bronz madalya kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota mücadelesinin başladığı ilk yarışında üçüncü oldu.

Uğurcan Özer, kota mücadelesine 15 Temmuz Cumartesi günü Birleşik Krallık'ta düzenlenecek "2023 World Triathlon Para Swansea"da devam edecek.


Uğurcan Özer bronz madalya İspanya Triatlon

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