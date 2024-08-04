Milli boksör Hatice Akbaş Paris 2024'te finale çıktı!
Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kilo yarı finalinde karşılaştığı Güney Koreli Im Ae-ji'yi mağlup ederek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcumuz Hatice Akbaş, Güney Koreli Im Ae-ji ile karşılaştı.
Kadınlar 54 kilo yarı final müsabakasında rakibini mağlup eden Hatice Akbaş adını finale yazdırdı.
GÜMÜŞ MADALYAYI GARANTİLEDİ
Gümüş madalyayı garantileyen sporcumuz finalde altın madalya için ringe çıkacak.
Sporcumuz 8 Ağustos Perşembe günü finalde Çinli Chang Yuan ile karşılaşacak.
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