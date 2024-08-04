Milli boksör Hatice Akbaş Paris 2024'te finale çıktı!

Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kilo yarı finalinde karşılaştığı Güney Koreli Im Ae-ji'yi mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 18:03
Milli boksör Hatice Akbaş Paris 2024'te finale çıktı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcumuz Hatice Akbaş, Güney Koreli Im Ae-ji ile karşılaştı.

Kadınlar 54 kilo yarı final müsabakasında rakibini mağlup eden Hatice Akbaş adını finale yazdırdı.

GÜMÜŞ MADALYAYI GARANTİLEDİ

Gümüş madalyayı garantileyen sporcumuz finalde altın madalya için ringe çıkacak.

Sporcumuz 8 Ağustos Perşembe günü finalde Çinli Chang Yuan ile karşılaşacak.


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