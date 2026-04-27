Milli boksörler, Brezilya'da 2 bronz madalya kazandı

27.04.2026 11:34:00
Milli boksörler Emrah Yaşar ve Büşra Işıldar, Dünya Boks Kupası'nın Brezilya ayağında bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Foz do Iguaçu kentinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Organizasyonda Türkiye'yi 6 kadın ve 7 erkek olmak üzere 13 sporcu temsil etti.

Erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar ile kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar, turnuvada bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, sporcuları tebrik ederek, "Emrah ve Büşra’nın kazandığı bu madalyalar, olimpiyat hazırlık sürecimizde bizler için önemli bir test niteliği taşıyor. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu'ndan gümüş madalya!
Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu'ndan gümüş madalya! Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa ikincisi oldu.
Milli para atletlerden Fas'ta 4 bronz madalya
Milli para atletlerden Fas'ta 4 bronz madalya Para Atletizm Milli Takımı, Fas'ta düzenlenen Grand Prix serisinin üçüncü etabında 4 bronz madalya kazandı.
Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dan bronz madalya
Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dan bronz madalya Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.