Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dan bronz madalya

24.04.2026 18:24:00
Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 94 kiloda koparmada bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda koparmada son hakkında 166 kiloyu başarıyla kaldıran Hakan Şükrü, bu derecesiyle üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Milli sporcu, silkme müsabakasında ise üçüncü hakkında sakatlık yaşamasına rağmen 186 kiloluk kaldırışıyla yarışmayı tamamladı.

Toplamda 352 kiloya ulaşan Hakan Şükrü Kurnaz, genel klasmanda ise organizasyonu 6. sırada bitirdi.

Buca Yüzme Şenliği’nde çocuklar madalya için yarıştı Buca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde "Yüzme Şenliği" düzenledi. Madalya için ter döken çocukların heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Görkem Duman, “İstiyoruz ki Buca’nın her bir çocuğu en az bir spor dalıyla uğraşsın; disiplini ve özgüveni sahalarda öğrensin” diye konuştu.
Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı! Milli sporcu Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 79 kiloda gümüş madalya kazandı.
Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalyanın sahibi oldu.