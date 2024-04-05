Milli cimnastikçilerden altın madalya

Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:38

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:38

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Sofya Kupası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız, Sofya Kupası 3 kurdele-2 top aleti finalinde 27.200 puanla birinci olarak altın madalya kazandı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz." denildi.

Öte yandan Trampolin Cimnastik Genç Erkek Milli Takımı'nın, Portekiz'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda beşinci olduğu belirtildi.