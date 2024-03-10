Milli sporcu Özlem Becerek altın madalya kazandı

Milli sporcu Özlem Becerek, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:14
Milli sporcu Özlem Becerek altın madalya kazandı
Abone Ol google-news

Milli sporcu Özlem Becerek, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kadınlar disk atma branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu, 23 yaş altı kategorisi disk atma branşında altın madalya kazandı.

Özlem Becerek ikinci atışında elde ettiği 55.07'lik derecesi ile 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu elde etti.


Özlem Becerek haberleri Avrupa Atmalar Kupası haberleri Altın Madalya haberleri

İlgili Haberler

Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan 2 altın madalya!

Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan 2 altın madalya!
Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran ve uzay programına katılan atlet: Ruhi Sarıalp

Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran ve uzay programına katılan atlet: Ruhi Sarıalp
Milli para masa tenisçilerden İtalya'da 6 madalya

Milli para masa tenisçilerden İtalya'da 6 madalya
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karadeniz'de gol yağmuru! Trabzonspor'dan harika geri dönüş! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük

Karadeniz'de gol yağmuru! Trabzonspor'dan harika geri dönüş! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük
Enes Ünal takımına son dakikada nefes verdi!

Enes Ünal takımına son dakikada nefes verdi!
'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Elon Musk 6 ay içinde 100 uydusunu yakacak

Elon Musk 6 ay içinde 100 uydusunu yakacak
Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük

Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük
RAMS Park'ta gol yağmuru! Galatasaray, Rizespor karşısında şov yaptı!

RAMS Park'ta gol yağmuru! Galatasaray, Rizespor karşısında şov yaptı!
4 maçtır kazanamıyorlardı: Shota Arveladze’den flaş Fatih Karagümrük kararı!

4 maçtır kazanamıyorlardı: Shota Arveladze’den flaş Fatih Karagümrük kararı!