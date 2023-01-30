Milli futbolcu Emirhan İlkhan için İtalyan kulüp devrede
Beşiktaş'tan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'ya transfer olan milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.
Torino forması giyen Emirhan İlkhan, sezonun ikinci yarısında Cremonese forması giyebilir.
İtalyan basınında yer alan haberde, Cremonese'nin 18 yaşındaki futbolcu için Torino ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Emirhan İlkhan
CREMONESE'YE KİRALANABİLİR
Haberde Emirhan'ın kiralık olarak Cremonese'ye imza atabileceği ve sezonun sona ermesinin ardından yeniden Torino'ya dönebileceği ifade edildi.
Beşiktaş'tan, Torino'ya sezon başında transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde 4 maçta süre aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Erdoğan işine son verilen muhabiri hedef aldı
- İlk defa oy kullanacak gençler ‘Erdoğan gitsin’ diyor
- 'Gençlerin önlerine konulan barikatları yıkacağız'
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı