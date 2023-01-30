Milli futbolcu Emirhan İlkhan için İtalyan kulüp devrede

Beşiktaş'tan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'ya transfer olan milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 22:33
Milli futbolcu Emirhan İlkhan için İtalyan kulüp devrede
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Torino forması giyen Emirhan İlkhan, sezonun ikinci yarısında Cremonese forması giyebilir.

İtalyan basınında yer alan haberde, Cremonese'nin 18 yaşındaki futbolcu için Torino ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Emirhan İlkhan

CREMONESE'YE KİRALANABİLİR

Haberde Emirhan'ın kiralık olarak Cremonese'ye imza atabileceği ve sezonun sona ermesinin ardından yeniden Torino'ya dönebileceği ifade edildi.

Beşiktaş'tan, Torino'ya sezon başında transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde 4 maçta süre aldı.


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