Milli futbolcu Enes Ünal sahayı gözyaşlarıyla terk etti
Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Real Betis mücadelesinde sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Getafe deplasmanda Real Betis ile karşılaştı.
Getafe sahadan 1-0 galip ayrılırken milli futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 7. dakikada talihsiz bir sakatlık geçirdi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Zemine ters basan Enes Ünal acılar içinde yerde kaldı.
Sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen oyuna devam edemedi. Ünal, sahayı gözyaşlarıyla terk etmek zorunda kaldı.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon Getafe formasıyla 37 maça çıkarken 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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