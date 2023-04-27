Milli futbolcu Enes Ünal'ın hocası gönderildi

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını terlettiği La Liga ekibi Getafe'de teknik direktör Quique Flores Sanchez ile yollar ayrıldı.

AA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:43
Milli futbolcu Enes Ünal'ın hocası gönderildi
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Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Quique Flores Sanchez'in görevine son verildi.

Getafe'den yapılan yazılı açıklamada, varılan karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Sanchez'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Quique Flores Sanchez

KÜME DÜŞME HATTINA GERİLEYEBİLİR

Ligde son 5 maçtır kazanamayan ve son olarak kendisi gibi La Liga'da kalma mücadelesi veren Almeria'ya sahasında 2-1 yenilen Getafe, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

La Liga'nın 31. haftasında bu akşam Valencia'nın sahasında oynayacağı maçta Real Valladolid'i mağlup etmesi halinde Getafe, 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girecek.

Jose Bordalas

JOSE BORDALAS İDDİASI

Getafe'de üç dönem teknik direktörlük yapan Sanchez Flores son olarak 18 ay önce göreve getirilmişti.

Getafe'nin yeni teknik direktör olarak, 2016-2021 yılları arasında takımı çalıştıran Jose Bordalas'ı düşündüğü iddia ediliyor.


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