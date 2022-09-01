Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Burnley ile anlaştı!
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekibi Burnley'e transfer oldu.
Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.
İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu bir yıllığına kiraladığını duyurdu.
Genç futbolcu ile Galatasaray da tekrardan ilgilenmiş ancak transferde bir sonuç alamamıştı.
Dervişoğlu, geçen sezon Galatasaray formasını giydiği 33 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetmişti.
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