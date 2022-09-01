Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den şaşırtan istek!

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:22

Galatasaray yönetimi, Omar Elabdellaoui ile masaya oturdu ancak beklemediği bir yanıt aldı.

Sarı-kırmızılılar, yeni transfer edilen Leo Dubois ve sezona çok iyi başlayan Sacha Boey'un ardından sağ bekte üçüncü oyuncu durumuna düşen Omar'ın sözleşmesini feshetmek için harekete geçti.

1.4 MİLYON EURO İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; 30 yaşındaki futbolcuya bu sezon oynama şansının kalmadığını anlatan yöneticiler, mukaveleyi feshetmek istediklerini bildirdi. Kontratının bitimine 1 yıl kalan Omar ise bu sezonki ücretinin tamamını yani 1 milyon 400 bin Euro'yu istedi.

HOŞ KARŞILANMADI

2021 yılbaşı gecesi evinde geçirdiği kaza nedeniyle 1 yılı aşkın süre sahalardan uzak kalan Omar'ın tedavisi süresince sözleşmesinde yer alan ücreti 'oynuyormuş' gibi ödeyen Galatasaray yönetimi, futbolcunun bu tavrını hoş karşılamadı. Sarı-kırmızılılar Omar ve menajeri ile bir kez daha görüşüp anlaşmaya çalışacak.