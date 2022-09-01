Galatasaray'ın transferde Cengiz Ünder ısrarı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i ikna etmek için harekete geçtiği belirtildi.
Ligue 1 ekibi Marsilya'da mutsuz olan Cengiz Ünder için Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor.
Fanatik’in haberine göre, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı birkaç temastan olumsuz yanıt alan Aslan, Türkiye'de 8 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminin avantajını 1 haftalık süreçte kullanmaya çalışacak.
Avrupa'da transfer döneminin tamamlanması sebebiyle elinde fazla seçenek de kalmayan milli kanat oyuncusuyla yakın süreçte tekrar bir araya gelecek olan Galatasaray yönetimi, önce Cengiz'i ardından Marsilya'yı ikna etmenin hesaplarını yapıyor.
DEĞERİ 22 MİLYON EURO!
22 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Cengiz Ünder, daha önce; Roma ve Leicester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giymişti. Türkiye'de Başakşehir ve Altınordu'da görev yapan Cengiz, A Milli Futbol Takımı'nın en önemli isimleri arasında yer alıyor.
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