Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:51

Güncelleme: 29.05.2023 - 13:51

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek bölgesindeki eksikliği gidermek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu listesine aldı. NTV Spor'un Portekiz basınından Ojogo'ya dayandırdığı habere göre, Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan devi Milan ve İngiliz ekibi Newcastle United'ın da Guerreiro'yu transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi. Peki, Raphael Guerreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Raphael Guerreiro hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

RAPHAEL GUERREİRO KİMDİR?

Raphael Guerreiro, 22 aralık 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Fransa'da Caen altyapısında yetişen Raphael Guerreiro, 2012'de Caen'in A takımına yükselmiştir. 2013'e kadar Caen forması ile 38 maça çıkmıştır. 27 Haziran 2013'te Lorient'e transfer oldu. 10 Ağustos 2013'te Lille'ye karşı ilk kez Lorient formasını giymiştir.

Raphael Guerreiro, 2016 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinin köklü kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund'da transfer oldu.



Raphael Guerreiro, millî takım tercihini annesinin ülkesi olan Portekiz'i seçmiştir.

RAPHAEL GUERREİRO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı kariyeri;

1999-2005 Blanc-Mesnil

2005-2008 Clairefontaine

2008-2012 Caen

Profesyonel kariyeri;

2010-2012 Caen B

2012-2013 Caen

2013-2016 Lorient

2016- Borussia Dortmund

RAPHAEL GUERREİRO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2013-2015 Portekiz U-21

2014- Portekiz



