Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a geri dönüyor!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Fransız kulüp Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anlaştığı belirtildi.
Transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı.
Yusuf Yazıcı için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, 18,5 Milyon Euro’ya Lille'e sattığı eski futbolcusunu geri döndürmek anlaşma sağladı.
YÖNETİCİDEN PAYLAŞIM GELDİ
Lille, Napoli'den Adam Ounas'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf Yazıcı transferinin bittiğinin sinyalini verdi.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Yusuf Yazıcı için 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın ismi, UEFA listesine de yazılacak.
Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.
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