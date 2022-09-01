Trabzonspor, Umut Bozok'u açıkladı!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı Umut Bozok'u kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Lorient'ten Umut Bozok'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadeleri kullanıldı.
GOL KRALI OLMUŞTU
Trabzonspor, bu transfer için Lorient'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz temsilcisi, Umut'a ise bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon Euro verecek. Öte yandan Trabzonspor'un, Fransız ekibiyle yaptığı anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor.
Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Umut Bozok, sezonu 20 gol ile tamamlayıp gol kralı olmuştu.
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