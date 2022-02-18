Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımları galip geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımları ilk maçlarda avantajlı skorlar elde etmeyi başardı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turunun ilk ayağında 17 Şubat günü 8 karşılaşma yapıldı.
Öne çıkan maçlarda Leicester City, konuk ettiği Randers'ı 4-1 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika boyunca forma giydiği İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, Wilfred Ndidi, Harvey Barnes, Patson Daka ve Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti. Danimarka ekibinin tek golünü ise Vito Hammershoj-Mistrati attı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayarak 69 dakika oyunda kaldığı Fransa temsilcisi Marsilya ise ağırladığı Karabağ'ı Arkadiusz Milik (2) ve Dimitri Payet'in ağları sarsmasıyla 3-1 yendi. Brezilyalı Kady, Azerbaycan ekibinin tek golünü kaydetti.
Bu karşılaşmaların rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
PSV - Maccabi Tel Aviv: 1-0
Fenerbahçe - Slavia Prag: 2-3
Midtjylland - PAOK: 1-0
Rapid Wien - Vitesse: 2-1
Marsilya - Karabağ: 3-1
Leicester City - Randers: 4-1
Celtic - Bodo/Glimt: 1-3
Sparta Prag - Partizan: 0-1
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