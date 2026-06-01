Milli genç satranççı Atilla Kuru, İsveç'te ikinci oldu

1.06.2026 15:27:00
Uluslararası usta (IM) unvanlı milli genç satranççı Atilla Kuru, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Genç Yetenekler GM Norm Turnuvası'nı ikinci sırada tamamladı.
Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre 15 yaşındaki ay-yıldızlı sporcu, başkent Stockholm'de gerçekleştirilen Genç Yetenekler GM Norm Turnuvası'nda 9 tur sonunda elde ettiği 6,5 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen Atilla Kuru, bu sonuçla 13 ELO puanı kazanarak 2500 ELO barajına (Uluslararası Büyükusta-GM unvanını kazanabilmek için aşması gereken puan) da ulaştı.

