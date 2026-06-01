Lille'in yeni hocası resmen duyuruldu!

1.06.2026 14:35:00
Cumhuriyet Spor
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, teknik direktörlük görevine 36 yaşındaki İtalyan Davide Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.
Lille, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'nin getirildiğini duyurdu.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Lille, İtalyan teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Davide Ancelotti, Botafogo'nun ardından kariyerinde ikinci kez teknik direktör olarak görev yapacak.

36 yaşındaki Davide Ancelotti, daha önce Botafogo dışında babası Carlo Ancelotti'nin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak (Bayern Münih, Napoli, Everton, Real Madrid, Brezilya) yer almıştı.

