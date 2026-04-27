Milli golfçü Deniz Sapmaz bir ilki başaracak!

27.04.2026 18:37:00
Milli sporcu Deniz Sapmaz, Fransa'da düzenlenecek Jabra Açık Turnuvası'na katılarak Avrupa Kadınlar Golf Turu'nda yarışan ilk Türk golfçü olacak.

Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre Deniz, Avrupa Kadınlar Golf Turu kapsamında Evian kasabasındaki Evian Resort Golf Kulübü'nde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

17 yaşındaki Deniz, bu müsabakayla Avrupa Kadınlar Golf Turu'nda yarışan ilk Türk golfçü olacak.

"GÜÇLÜ BİR GÖSTERGE OLACAK"

Federasyonun açıklamasında, "Dünya sıralamasında üst düzey profesyonel oyuncuları bir araya getiren bu prestijli organizasyonda yer almak, yalnızca bireysel bir başarı olmanın ötesinde, ülkemiz golfünün uluslararası alandaki gelişimini ve rekabet gücünü ortaya koymaktadır. Milli sporcumuz Deniz Sapmaz'ın bu seviyede mücadele etmesi, aynı zamanda genç sporcularımızın global arenada söz sahibi olabileceğinin güçlü bir göstergesi olacaktır" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli golfçü Deniz Sapmaz da, "Uluslararası sahnede kalıcı olmak ve performansımı en üst seviyeye taşımak istiyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, hem milli sporcu kimliğimle hem de Ataşehir Golf Kulübü'nün bir oyuncusu olarak en büyük hedefim" ifadelerini kullandı.

Milli para atletlerden Fas'ta 4 bronz madalya
Milli para atletlerden Fas'ta 4 bronz madalya Para Atletizm Milli Takımı, Fas'ta düzenlenen Grand Prix serisinin üçüncü etabında 4 bronz madalya kazandı.
Milli boksörler, Brezilya'da 2 bronz madalya kazandı
Milli boksörler, Brezilya'da 2 bronz madalya kazandı Milli boksörler Emrah Yaşar ve Büşra Işıldar, Dünya Boks Kupası'nın Brezilya ayağında bronz madalya elde etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a çiftlerde veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a çiftlerde veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Alexandra Eala ile birlikte Madrid Açık çiftlerde son 16 turunda Taylor Townsend ve Katerina Siniakova ikilisine 2-0 yenilerek elendi.