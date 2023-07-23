Milli golfçü Deniz Sapmaz Macaristan'da kupaya uzandı

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Macaristan'da düzenlenen 63. Macaristan Amatör Açık Şampiyonası'nı birincilik ile tamamladı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 23:48
Milli golfçü Deniz Sapmaz Macaristan'da kupaya uzandı
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Milli golfçü Deniz Sapmaz, 63. Macaristan Amatör Açık Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Zala Springs Golf Resort'te oynanan ve 54 çukur üzerinden değerlendirilen şampiyonaya, 10 ülkeden 20'si kadın olmak üzere toplam 76 sporcu katıldı.

Milli sporcu Deniz Sapmaz, bireysel olarak katıldığı şampiyonada ilk raundu 77, ikinciyi 73, üçüncüyü 77 vuruşla bitirerek, toplam 227 vuruşla kadınlar kategorisini şampiyon tamamladı.

Deniz Sapmaz, bu başarıyla aynı zamanda kariyerinin de en önemli kupalarından birinin sahibi oldu.


Deniz Sapmaz golf Türkiye Golf Federasyonu Macaristan Amatör Açık Şampiyonası

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