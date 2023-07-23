22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası bileti aldı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 22:18

Güncelleme: 23.07.2023 - 22:18

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü ve son maçında ev sahibi Çekya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Çekya'da düzenlenen organizasyonun son maçında ev sahibi ekiple karşılaştı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ ALDI

Rakibini, 25-22, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.