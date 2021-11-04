Milli güreşçi Kerem Kamal'dan bronz madalya
İBBSK'lı Kerem Kamal Ukraynalı rakibini yenip bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal bronz madalya kazandı.
Belgrad'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal üçüncü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBBSK) sporcusu Kamal, Ukraynalı rakibi Igor Kurockhin'i 6-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya Türkiye'nin grekoromen stilde 1 gümüş, 2 bronz ile üçüncü madalyası oldu.
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