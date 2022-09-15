Milli güreşçi Taha Akgül finale yükseldi!

15 Eylül 2022 Perşembe, 20:13

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, finale yükseldi.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde erkekler serbest stilde 4 milli güreşçi elemelerde mücadele etti.

125 kiloda seribaşı olan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ilk turu bay geçti. İkinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2 yenen Taha, yarı finale çıktı.

Yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare ile karşılaşan Taha, son bölümde aldığı puanlarla rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Geçen yıl yenildiği Zare'den rövanşı alan Taha Akgül, cuma akşam seansında finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak.

Taha Akgül, 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

Milli güreşçi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Moğol Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazanmıştı.

"MİLLETİMİZDEN DUALARINI BEKLİYORUM"

Yarı final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "Allah'ıma hamdolsun. Çok önemli bir müsabakadan çıktım. Geçen yıl kaybettiğim dünya şampiyonu rakibimi yendim. Son dünya şampiyonuydu. Güzel müsabakaydı, çekişmeli geçti. Son saniyede aldım. Tribünler İranlı güreşseverlerle dolu. Tribün baskısı da vardı" ifadelerini kullandı.

Cuma günü altın madalya için mindere geleceğini hatırlatan Taha, "Hiçbir şey bitmedi. Cuma yine önemli bir müsabakam var. İnşallah onda da galip gelip altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Tüm milletimizden dualarını bekliyorum. Cuma ekran başına kitlensinler, dua etsinler" diye konuştu.

İranlı güreşçiyi son bölümde aldığı puanlarla yenen Taha, "Rövanş çok dramatik bitti. Her zaman son saniyelerde ben kaybediyordum. Bu sefer kazanan ben oldum" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Taha'nın galibiyet sevincine tepki gösteren İranlı taraftarlar, mindere pet şişe attı.

ÜÇ MİLLİ GÜREŞÇİ ELENDİ

70 kiloda Çinli Nuerlanbieke Wurenibai ile yaptığı ilk tur maçını kazanan Servet Çoşkun, ikinci turda Güney Koreli Yongseok Jeong'u 7-3 yenerek çeyrek finale çıktı. Milli sporcu, Gürcü Zurabi Iakobıshvili yaptığı çeyrek final müsabakasını ise 2-0 kaybetti.

79 kiloda Avrupa üçüncüsü Muhammet Akdeniz, ilk turda Özbek Bekzod Abdurakhmonov'a 10-3 mağlup oldu.

86 kiloda mindere çıkan dünya ikincisi Fatih Erdin de ilk turda Polonyalı Sebastian Jezierzanski'ye teknik üstünlükle yenildi.

Milli güreşçiler Servet Çoşkun, Muhammet Akdeniz ve Fatih Erdin, yenildikleri rakipleri finale yükselemediği için repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.