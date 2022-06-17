Milli güreşçi Tuba Demir, U17 Avrupa şampiyonu oldu
U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Türkiye Kadın Milli Takımı, kadınlar müsabakalarının ikinci gününde 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz Madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda bugün madalya için 57 kilogramda mindere çıkan milli sporcu Tuba Demir, Macar rakibi Gerda Terek'i (11-0) sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
DUYGU GEN AVRUPA 2.'Sİ
65 kilogramda Avrupa şampiyonluğu için mücadele eden Duygu Gen, Polonyalı rakibi Nicola Wasilewska ile karşılaştığı final müsabakasında rakibine mağlup olarak gümüş madalya aldı.
ŞEVVAL ÇAYIR'DAN BRONZ MADALYA
Avrupa Şampiyonası'nda 49 kilogramda mindere çıkan milli sporcu Şevval Çayır, bronz madalya müsabakasında Rumen rakibi Ana Maria Gianina Rotaru'yu tuşla yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.
MİLLİLERDEN 3 FİNAL
U17 Avrupa Şampiyonası'nda 53 kilogramda Sevim Akbaş, 61 kilogramda İlayda Cin ve 69 kilogramda Ayşe Erkan, yarın altın madalya için mindere çıkacak. Yarı final müsabakasında Sevim Akbaş, Rumen rakibi Florentina Rotaru'yu 6-0 öndeyken tuşla; İlayda Cin, İryna Borysiuk'u 4-2 öndeyken tuşla ve Ayşe Erkan, Hırvat rakibi Veronika Vilk'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek isimlerini finale yazdırdılar.
Final müsabakalarında Sevim Akbaş, Avrupa ve dünya şampiyonu Ukraynalı Maria Yefremova ile karşılaşacak. İlayda Cin, Rumen Sabina Nicoleta Petrache ile altın madalya mücadelesi verecek. Ayşe Erkan ise Ukraynalı Nadia Sokolovska ile Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak.
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