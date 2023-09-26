Milli güreşçiler yurda döndü

Yayınlanma: 26.09.2023 - 07:33

Güncelleme: 26.09.2023 - 07:33

Dünya şampiyonu Ali Cengiz, gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, bronz madalya elde eden Enes Başar'ın da yer aldığı bazı milli güreşçiler, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Milli güreşçileri, Esenboğa Havalimanı'nda ASKİ Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları ile yakınları, çiçeklerle karşıladı.

Karşılama töreninde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yer aldı.

Sırbistan'a 6. dünya şampiyonluğu için giden ancak final maçını son saniyelerde verdiği puanla kaybeden Rıza Kayaalp, "Gerçekten benim için çok üzücü oldu. Aslında fizik olarak geçen seneye göre iki kat daha iyiydim ama bir yerde yanlış bir şey yaptım, o da son dakikalarda ayaklarımı hissetmememe neden oldu. Ondan dolayı maçı kaybettim. Tecrübe olsun diyeceğim ama artık bunun tecrübe olacak bir yanı da kalmadı." diye konuştu.

"KIRILMASI GEREKEN BİR REKOR DAHA VAR, ONA HAZIRLANACAĞIZ"

Dünya şampiyonalarında 10. madalyasını kazandığını belirten Rıza, "13 Avrupa, 3 de olimpiyatlarda olmak üzere üç organizasyonda toplam 26 madalya kazandım. Herhalde Avrupa ve dünya şampiyonalarında en çok madalya alan sporcu oldum. Aleksandr Karelin'in Avrupa ile dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda 25 madalyası vardı. Madalya sayısı olarak o rekoru kırdım. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda kırılması gereken bir rekor daha var, ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"Buraya artık nazarlık olarak bakıyorum." diyen milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Gerçekten inanılmaz performansım vardı, inanılmaz güçlüydüm. Geçen seneye göre çok çok iyiydim. Maçtan önce giymemem gereken (Ayakkabı) bir şeyi giymem, maçı son dakikalarda kaybetmeme neden oldu. Sağlık olsun, yine aynı hırsla, çalışmayla yoluma devam edeceğim. Önümde Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar var. 5 kez dünya şampiyonu olmuş bir sporcuyuz. Bu, dünya şampiyonalarında 3. gümüş madalyam, 2 de bronz madalyam var. Hepsini fazlasıyla yaşadık ama alamadığım olimpiyat altın madalyası var. Benim için en önemli şey olimpiyat altın madalyası. Amacım onu kazanabilmek. Ne yapıyorsak, ülkemiz, bayrağımız için yapıyoruz. Bu işi maddiyat için yapmıyorum; rekor kırmak, madalya kazanmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için yapıyorum."

"ÇOK GURURLUYUM"

Kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Ali Cengiz, geçen sene dünya üçüncülüğü elde ettiğini hatırlatarak, "Yılın 10 ayı kamptaydık, sıkı çalıştık. Son dakika zorlu geçti fakat Rabbim dünya şampiyonluğunu nasip etti. Ayağa kalktık, güçlü durduk ve maçı kazanarak bayrağımızı göndere çektirdik. Bunun için çok mutluyum, çok gururluyum. Olimpiyatlarda en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bronz madalya kazandığı için buruk bir sevinç yaşadığını dile getiren Enes Başar ise "Hedefimiz altın madalyaydı. Bunu kıl payı kaçırdık. En azından madalyayla dönmek mutluluk verici." dedi.

Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali, olimpiyatlar öncesindeki dünya şampiyonalarının her zaman zorlu geçtiğine işaret ederek, "4 madalya, 2 olimpiyat kotası aldık. İnşallah kalan kotaları da tamamlayıp, tam takım olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Tek hedefimiz, olimpiyatlarda elde edeceğimiz başarı." şeklinde görüş belirtti.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da milli sporcuları tebrik ederek, "Ali Cengiz bu sene çok iyi çalıştı, olimpiyat kotası aldı ve dünya şampiyonu oldu. Rıza ve Taha, kulübümüze 50'ye yakın madalya kazandırdı. Tarihte ilk defa oluyor, Rıza 5. defa olimpiyatlara gitme hakkı elde etti. Altyapımız çok iyi. Hocalarımız da çok kabiliyetli. Kendilerine teşekkür ediyorum. Olimpiyatlara 6 milli güreşçimiz kota aldı, 5'i kulübümüzün sporcusu." şeklinde konuştu.

Karşılama töreninin ardından dış hatlar çıkışında kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binen milli güreşçiler, şehir turu yaptı.

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, bu kategoride takım halinde 93 puanla üçüncü sırada yer aldı.