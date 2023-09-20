Milli halterci Batu Han Yüksel'e doping nedeniyle 8 yıl men cezası!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:57

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:57

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

BAKAN YARDIMCISI TEBRİK ETMİŞTİ

Batu Han, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu. Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 81 kilogramda ülkemizi temsil eden Batu Han Yüksel, koparmada 152 kg ile gümüş, silkmede 187 kg ile bronz madalya kazanırken toplamda 339 kg ile Avrupa ikinciliği elde etmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Batu Han Yüksel’i tebrik etmişti. 19 Nisan’da gümüş madalya kazanan milli halterci Yüksel, elde ettiği başarıdan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, ‘‘Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETMİŞTİ

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise, ‘‘Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadeleri ile Yüksel’i tebrik etmişti.

Ankara’da Pursaklar Belediye Spor Kulübü’nün sporcusu olan milli halterci, Avrupa ikinciliği sonrası Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etmişti.