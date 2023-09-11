Juventus için kötü haber... Fransız yıldızın doping testi pozitif çıktı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın, 20 Ağustos'ta oynanan Udinese maçının ardından yapılan doping testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:53
Juventus için kötü haber... Fransız yıldızın doping testi pozitif çıktı!
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Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Paul Pogba

DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İtalya merkezli La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre; yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

MAÇTA OYNAMAMIŞTI

Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı.


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Paul Pogba doping juventus udinese serie a

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