Juventus için kötü haber... Fransız yıldızın doping testi pozitif çıktı!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın, 20 Ağustos'ta oynanan Udinese maçının ardından yapılan doping testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.
Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Paul Pogba
DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İtalya merkezli La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre; yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.
MAÇTA OYNAMAMIŞTI
Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı.
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