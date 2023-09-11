Juventus için kötü haber... Fransız yıldızın doping testi pozitif çıktı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:53

Güncelleme: 11.09.2023 - 18:56

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Paul Pogba

DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İtalya merkezli La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre; yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

MAÇTA OYNAMAMIŞTI

Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı.