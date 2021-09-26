Milli halterci Cansel Özkan, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 23:19
Milli halterci Cansel Özkan, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Cansel, koparmada 92 kiloyla gümüş, silkmede 110 kiloyla dördüncü, toplamda ise 202 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Milliler 3 günde, 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalyaya ulaştı.


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