Milli halterci Elifnur Kılınç'tan 3 altın madalya!

Elifnur Kılınç, 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 21:30
Milli halterci Elifnur Kılınç'tan 3 altın madalya!
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Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milli halterciler Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor.

Organizasyonda kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli halterci Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 birincilik kazandı.

Ayrıca Elifnur Kılınç, silkme ve toplamdaki dereceleriyle Asya rekoru kırdı.


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