Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat kotası aldı!
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'e kota veren organizasyonda Türkiye'yi erkekler 73 kiloda temsil eden milli sporcu, koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldırdı.
Toplamda 341 kiloluk derecesiyle yarışmayı tamamlayan Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mazbata CHP'li adayın!
- Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması
- YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı!
- İmamoğlu'ndan o ilçe için çağrı...
- İYİ Parti’de kazan kaynıyor!
- ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
- HSK'den 'Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme!
- Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
- RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı
- 'Fark 2 bin geçersiz sayılan oyumuz 38 bin'