Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat kotası aldı!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 22:06

Güncelleme: 04.04.2024 - 22:06

Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'e kota veren organizasyonda Türkiye'yi erkekler 73 kiloda temsil eden milli sporcu, koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldırdı.

Toplamda 341 kiloluk derecesiyle yarışmayı tamamlayan Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.