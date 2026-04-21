Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu!

21.04.2026 22:15:00
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

İKİ ALTIN MADALYA BİR BRONZ MADALYA

Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla bronz madalya elde etti.

Aynı sıklette mücadele eden Engin Kara ise koparmada 143 kiloyla altıncı, silkmede 164 kiloyla dokuzuncu sırayı alırken, toplamda 307 kiloyla organizasyonu altıncı sırada tamamladı.

Şampiyonada çarşamba günü kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ve erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

