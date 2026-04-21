Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu! Milli güreşçiden tarihi rekor...

21.04.2026 21:35:00
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde karşılaştığı Macar sporcu Darius Attila Vitek’i 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kırdı.

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde rekor için mindere geldi. Milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında dünya ikincisi rakibini 7-1 yenen Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçti. Rıza, Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu attı.

15 KEZ FİNALDE GÜREŞTİ

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan milli güreşçi, adını spor tarihine "altın" harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15 kez finalde güreşen Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli sporcu; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Yaşayan efsane" Rıza Kayaalp, Tiran'daki şampiyonada dün son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de Rus Marat Kamparov'u mağlup etti.

Rıza'nın 4-0 önde olduğu yarı final maçında Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU, 3 OLİMPİYAT MADALYASI

Arnavutluk'ta rekor kıran milli güreşçi, kariyerinde dünya şampiyonalarında 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.

Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, organizasyon tarihinde 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

TOPLAM 28 MADALYA

Milli sporcunun, toplam 28 madalya kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda elde ettiği başarılar şöyle:

Turnuva Altın Gümüş Bronz
Avrupa Şampiyonası 13 2 -
Dünya Şampiyonası 5 3 2
Olimpiyat Oyunları - 1 2
Toplam 18 6 4
Milli güreşçi Doğan Kaya Avrupa beşincisi oldu! Milli sporcu Doğan Kaya, Avrupa Güreş Şampiyonası üçüncülük maçında karşılaştığı Azerbaycanlı Islam Abbasov'a 5-1 mağlup olarak turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Süper Lig'de VAR kayıtları yayımlandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki pozisyonlar... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan mücadelelerdeki VAR konuşmalarını açıkladı.
Gaziantep FK yeni hocası ile prensip anlaşmasına vardı! Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 42 yaşındaki Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.