Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'ten 3 madalya

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:44

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonanın üçüncü gününde 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 171 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Koparmada 136 kilo ile bronz madalya alan milli halterci, toplamda 307 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.