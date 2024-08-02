Milli judocu İbrahim Tataroğlu, son 16 turuna yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu, son 16 turuna çıktı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:30
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, son 16 turuna yükseldi
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Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kilo son 32 turunda Slovenyalı Enej Marinic ile karşı karşıya geldi.

Rakibini ippon puanıyla mağlup eden milli sporcu, adını son 16 turuna yazdırdı.

İbrahim Tataroğlu, bu turda Güney Koreli Minjong Kim ile karşılaşacak.


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