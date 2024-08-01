Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları, olimpiyatlarda çeyrek finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.
Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 galip ayrıldı.
İlk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen Milliler, ikide iki yaptı ve grubunda İtalya ile oynayacağı son maç öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi.
TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ
1.set: 21 - 25
2. set: 25 - 18
3. set: 25 - 22
4. set: 25 - 15
SON MAÇ İTALYA İLE
C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.
ZEHRA GÜNEŞ KADRODA
Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.
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