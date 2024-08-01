Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları, olimpiyatlarda çeyrek finalde!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:47

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:51

Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 galip ayrıldı.

İlk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen Milliler, ikide iki yaptı ve grubunda İtalya ile oynayacağı son maç öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi.

TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ

1.set: 21 - 25

2. set: 25 - 18

3. set: 25 - 22

4. set: 25 - 15

SON MAÇ İTALYA İLE

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

ZEHRA GÜNEŞ KADRODA

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.