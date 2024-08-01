Berke Saka, olimpiyatlara veda etti!
Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre karışık elemelerinde 2.01.99'luk derecesiyle 4. sırayı alarak genel sıralamada 17. oldu ve yarı finale yükselme şansını kaybetti.
Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarıştığı 200 metre karışıkta yarı finale çıkamadı.
Milli sporcu, Paris'teki La Defense Arena'da yapılan erkekler 200 metre karışık elemelerinde mücadele etti.
Serisini 2.01.99'luk dereceyle 4'üncü bitiren Berke Saka, genel sıralamada 17'inci sırada yer aldı ve yarı finale kalamadı.
Berke Saka, bu akşam yapılacak ve en hızlı 16 sporcunun yarışacağı yarı final için 1. yedek konumunda bulunuyor.
Milli sporcu, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstünde de mücadele etmişti.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de hedef Arjantinli yıldız!
- Serdar Dursun'dan Fenerbahçe itirafı: 'Kalmamı istedi'
- Berke Saka, olimpiyatlara veda etti!
- Ali Koç'tan İbrahim Hacıosmanoğlu sözleri!
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- Paris 2024'e Melissa Vargas damgası!
- TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama!
- Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te çeyrek finalde!
- Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
- 37 yaşındaki Luis Nani'den sürpriz transfer!
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Doğalgaza dev zam!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- Yangın söndürme araçlarında büyük kriz
- AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'