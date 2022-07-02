Milli judocu İrem Korkmaz, Avrupa Açık Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Romanya'nın Cluj Napoca kentinde devam eden Avrupa Açık müsabakalarında mücadele eden İrem Korkmaz, 57 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:03
Milli judocu İrem Korkmaz, Avrupa Açık Kupası'nda gümüş madalya kazandı
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Milli judocu İrem Korkmaz, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.

Organizasyonda kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu İrem Korkmaz, finalde Polonyalı Anna Dabrowska'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.


Türkiye Judo Federasyonu Judo İrem Korkmaz
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