Milli judocu Kayra Özdemir, çeyrek finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, çeyrek finale yükseldi.
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren ile karşı karşıya geldi.
Rakibini shido puanıyla mağlup eden milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kayra Özdemir, bu turda Japon Akira Sone ile karşılaşacak.
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