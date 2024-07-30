Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'e veda etti!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turunda organizasyona veda etti.
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya geldi.
Rakibine waza-ari puanıyla 1-0 mağlup olan Albayrak, olimpiyat oyunlarına son 16 turunda veda etti.
Albayrak, Japon rakibine Tokyo 2020'de son 32 turunda da kaybetmişti.
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