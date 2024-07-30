Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'e veda etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turunda organizasyona veda etti.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 14:46
Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'e veda etti!
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Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya geldi.

Rakibine waza-ari puanıyla 1-0 mağlup olan Albayrak, olimpiyat oyunlarına son 16 turunda veda etti.

Albayrak, Japon rakibine Tokyo 2020'de son 32 turunda da kaybetmişti.


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