Judo'da altın madalya Diyora Keldiyorova'nın!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 52 kiloda Özbek sporcu Diyora Keldiyorova, altın madalyaya ulaştı.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 23:51
Judo'da altın madalya Diyora Keldiyorova'nın!
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Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Kosovalı Distria Krasniqi'yi mağlup eden Diyora Keldiyorova, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride bronz madalyayı, Fransız Amandine Buchard ile Brezilyalı Larisa Pimenta kazandı.


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