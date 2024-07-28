Judo'da altın madalya Diyora Keldiyorova'nın!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 52 kiloda Özbek sporcu Diyora Keldiyorova, altın madalyaya ulaştı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Kosovalı Distria Krasniqi'yi mağlup eden Diyora Keldiyorova, altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride bronz madalyayı, Fransız Amandine Buchard ile Brezilyalı Larisa Pimenta kazandı.
Spor Haberleri
- Nadal, olimpiyatta Djokovic ile eşleşti
- Judo'da altın madalya Diyora Keldiyorova'nın!
- UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nı İspanya kazandı
- Zenit'ten flaş Wendel açıklaması
- ABD, Sırbistan'ı farklı mağlup etti!
- Süper Lig ekibinin yolunu tutuyor
- Belçika GP'sinde kazanan değişti
- Paris 2024'te yelken yarışları ertelendi
- Bayern'e yeni transferinden kötü haber
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın elini öpmeyince...
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- Masal kitabıyla 68 dil öğrendi!
- Sınır 20 bini de geçti!
- İktidar 'emekli'yi genel seçime hazırlıyor
- 'Vergisiz' firmalar gündem oldu, Bakanlık açıklama yaptı
- Yüzbinlerce sürücüye ceza yağdı!
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Paris Olimpiyatlarından açılış töreniyle ilgili açıklama