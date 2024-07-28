Judo'da altın madalya Diyora Keldiyorova'nın!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 23:51

Güncelleme: 28.07.2024 - 23:51

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Kosovalı Distria Krasniqi'yi mağlup eden Diyora Keldiyorova, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride bronz madalyayı, Fransız Amandine Buchard ile Brezilyalı Larisa Pimenta kazandı.