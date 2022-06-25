Milli judocu Nurdan Almalı, yaşamını yitirdi
Kadın Milli Takım judocularından 63 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli judocu Nurdan Almalı 23 yaşında yaşamını yitirdi.
Milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Milli judocunun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Nurdan Almalı, 8 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.
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