Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya

Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda milli judocu Tuğçe Beder altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:33
Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya
Abone Ol google-news

Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.

Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, finalde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.


Altın Madalya Türkiye Judo Federasyonu Judo
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler