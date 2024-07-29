Milli eskrimci Nisanur Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turuna yükseldi. Peki, Milli eskrimci Nisanur Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:40
Milli eskrimci Nisanur Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Olimpiyat Oyunları’nda milli eskrimci Nisanur Erbil ilk turu seçi başı olarak tamamladıktan sonra son 32 turunda ABD’li rakibi Magda Skarbonkiewicz’i 15-11 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Peki, Milli eskrimci Nisanur Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli? 

NİSANUR ERBİL KİMDİR?

Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Nisanur Erbil’in eskrim kariyeri 13 yaşında başladı. Nisanur Erbil 22 Nisan 2003 yılında Samsun’da dünyaya geldi.

Eskrime başladıktan sonra iki yıl içerisinde milli takıma yükselen Erbil, Avrupa Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda Kılıç kategorisinde takım halinde bronz madalya kazanan takımda yer aldı.

İtalya’nın Foggia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Nisanur Erbil, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ediyor.


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