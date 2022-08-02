Milli karateci Selva Nur Akkurt, Avrupa Şampiyonası’nda 3. oldu

02 Ağustos 2022 Salı, 09:53

Milli karateci Selva Nur Akkurt, Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi Selva Nur Akkurt, 26-31 Temmuz tarihinde Polonya’nın Lodz şehrinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’ndan 3.’lük madalyasıyla döndü.



"ÇALIŞMALARIMA DEVAM EDECEĞİM"

Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli sporcu, Avrupa Şampiyonası’nın olduğu Lodz şehrine geldiğinde organizasyonun büyük olması nedeniyle çok heyecanlandığını ifade etti. Şampiyonada 50 kilogram kategorisinde yarıştığını belirten Akkurt, rakiplerine ve karşılaşmalara ilişkin bilgiler verdi. Akkurt, “Bu yıl her kiloda çok başarılı sporcular vardı. İlk olarak Romanya ile karşılaştım, maç 9-1 bitti. İkinci turda Ukrayna ile karşılaştım. Rakibim çok fazla kaçarak dövüştüğü için maçtan diskalifiye oldu ve 3. tura yükseldim” diye konuştu. Fransa ile karşılaştığı 3. tur maçını da 3-0 kazanarak 4.tura geçen Selva Nur Akkurt, bu turda da Ukrayna ile karşılaştığını belirtti. Çok çekişmeli geçen maçı 7-8 skorla tamamlayan milli sporcu, son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmadığını belirtti.

3.’lük maçında Kosova’yla karşılaşarak maçı 3-0’luk bir skorla kazanan Akkurt, şampiyonanın da 3.’sü oldu. Türkiye’ye Avrupa’da başarı getirebildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Akkurt, “Daha güzel zaferler kazanmak için motivasyonum arttı ve çalışmalarıma devam edeceğim” diye konuştu.