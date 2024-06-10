Milli maç sırasında TRT'den frekans skandalı
Türkiye - Polonya maçını izlemek isteyen birçok taraftar, televizyonun karşısına geçtiği dakikalarda ekranda frekans uyarısıyla karşılaştı. Vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.
A Milli Takım, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Milli Takım'ın maçını TRT Spor'dan izlemek isteyen birçok vatandaş, televizyonlarında frekans ekranıyla karşılaştı.
Vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.
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