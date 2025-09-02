Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli maçta yumruklu kavga çıktı: Oyuncular birbirine girdi!

Milli maçta yumruklu kavga çıktı: Oyuncular birbirine girdi!

2.09.2025 15:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milli maçta yumruklu kavga çıktı: Oyuncular birbirine girdi!

U21 Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda oynadığı Mısır mücadelesinde iki milli oyuncu birbirine girdi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, önceki günlerde Mısır ile karşılaşırken iki oyuncumuz arasında sinirler gerildi.

Milliler, 9-16 klasman maçında Mısır'a setlerde 3-1 (22-25,19-25,25-20,22-25) mağlup olurken maç esnasında yaşanan kavga sosyal medyada gündem oldu.

İKİ OYUNCU ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmada ilk setin oynadığı sırada ısınmaya çıkan iki milli voleybolcumuz arasında kısa süreli bir kavga yaşandı. İki oyuncumuz arasında yaşanan kavga takım arkadaşlarının araya girmesiyle son buldu.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPMADI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), olaya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İlgili Konular: #kavga #voleybol #U21 Milli Takım

İlgili Haberler

Muhteşemsiniz kızlar... Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
Muhteşemsiniz kızlar... Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaştığı Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Filenin Sultanları durdurulamıyor: Kanada'yı geçip lider çıktık!
Filenin Sultanları durdurulamıyor: Kanada'yı geçip lider çıktık! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Kanada'yı 3-0 mağlup ederek gruptan lider çıktı.
Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya!
Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya! Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda pazartesi günü A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ile karşılaşacak.